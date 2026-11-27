Estoniya XİN başçısı: Azərbaycanla təhlükəsizlik məsələlərində oxşar mövqelərə malikik
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2026
- 12:55
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Azərbaycan və Estoniya təhlükəsizlik məsələlərində oxşar mövqelərə malik iki ölkədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna Bakıda azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında deyib.
Estoniya XİN başçısı bu gün səhər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə maraqlı görüş keçirdiyini qeyd edib:
"Biz geniş spektrli məsələləri müzakirə etdik və qlobal təhlükəsizliklə bağlı narahatlığımızı bildirdik", - o qeyd edib.
Маргус Цахкна: Азербайджан и Эстония имеют схожие позиции в вопросах безопасности
Margus Tsahkna: Azerbaijan, Estonia hold similar positions on security issues
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