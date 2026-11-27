Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, Эстония рассматривает Азербайджан как важного партнера и заинтересована в новых возможностях для сотрудничества.

"Мы рассматриваем Азербайджан как огромную возможность перенять опыт в сфере энергетики, а также изучить новые перспективы, которые открываются в связи с изменениями в мировой торговле и экономике. (...) Кроме того, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией открывает множество новых перспектив", - сказал он.

Цахкна также отметил, что в этом году Эстония открыла посольство в Армении.

По его словам, это свидетельствует о важности региона для Таллина и намерении страны укреплять свое долгосрочное присутствие на Южном Кавказе.

"Мы приехали сюда надолго", - подчеркнул министр, поблагодарив азербайджанскую сторону за теплый прием.