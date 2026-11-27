Состоялась церемония открытия спортивной выставки ExpoSport Azerbaijan 2026
- 27 ноября, 2026
- 12:48
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В Бакинском дворце спорта состоялась церемония открытия международной выставки спорта, фитнеса, здоровья и активного образа жизни ExpoSport Azerbaijan 2026.
Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта.
Участниками двухдневной выставки станут 33 спортивные федерации и 10 компаний при поддержке 6 партнеров.
Выставка предоставит платформу для демонстрации инноваций в области спорта, расширения возможностей сотрудничества и продвижения здорового и активного образа жизни.
Посетители смогут познакомиться с различными видами спорта, современными спортивными технологиями и оборудованием, принять участие в мастер-классах, интерактивных играх, спортивных выступлениях, викторинах с призами и автограф-сессиях.