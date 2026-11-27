В Бакинском дворце спорта состоялась церемония открытия международной выставки спорта, фитнеса, здоровья и активного образа жизни ExpoSport Azerbaijan 2026.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта.

Участниками двухдневной выставки станут 33 спортивные федерации и 10 компаний при поддержке 6 партнеров.

Выставка предоставит платформу для демонстрации инноваций в области спорта, расширения возможностей сотрудничества и продвижения здорового и активного образа жизни.

Посетители смогут познакомиться с различными видами спорта, современными спортивными технологиями и оборудованием, принять участие в мастер-классах, интерактивных играх, спортивных выступлениях, викторинах с призами и автограф-сессиях.