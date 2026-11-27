Джейхун Байрамов: Открытие посольства в Баку - одна из главных целей визита главы МИД Эстонии
Внешняя политика
- 27 ноября, 2026
- 12:45
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Открытие посольства Эстонии в Баку является одной из основных целей нынешнего визита главы МИД этой страны в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
По словам министра, отношения между двумя странами всегда развивались в позитивном ключе, а в последние годы наблюдается особенно активная динамика их развития.
Байрамов напомнил, что глава МИД Эстонии посещал Азербайджан в октябре прошлого года, а в течение текущего года контакты между сторонами продолжались.
Ceyhun Bayramov: Estoniya XİN rəhbəri ilə görüşün əsas məqsədi bu ölkənin Bakıda səfirliyinin açılışıdır
Jeyhun Bayramov: Opening embassy in Baku - one of main goals of Estonian FM's visit
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