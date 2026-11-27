Открытие посольства Эстонии в Баку является одной из основных целей нынешнего визита главы МИД этой страны в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

По словам министра, отношения между двумя странами всегда развивались в позитивном ключе, а в последние годы наблюдается особенно активная динамика их развития.

Байрамов напомнил, что глава МИД Эстонии посещал Азербайджан в октябре прошлого года, а в течение текущего года контакты между сторонами продолжались.