В ходе двухнедельной операции против наркоторговцев в 73 провинциях Турции задержаны 1 017 подозреваемых.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, по данным МВД страны, также было изъято 2,7 тонны наркотических веществ и 1,9 млн психотропных таблеток.

В рейдах задействовали 2 431 группу полиции и жандармерии, 10 единиц воздушной поддержки и 35 служебных собак, обученных поиску запрещенных веществ.

Оперативные мероприятия по задержанию остальных фигурантов продолжаются.