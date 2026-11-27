Свыше 1 тыс. наркоторговцев задержали в Турции
Аналитика
- 27 ноября, 2026
- 12:46
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В ходе двухнедельной операции против наркоторговцев в 73 провинциях Турции задержаны 1 017 подозреваемых.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, по данным МВД страны, также было изъято 2,7 тонны наркотических веществ и 1,9 млн психотропных таблеток.
В рейдах задействовали 2 431 группу полиции и жандармерии, 10 единиц воздушной поддержки и 35 служебных собак, обученных поиску запрещенных веществ.
Оперативные мероприятия по задержанию остальных фигурантов продолжаются.
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