Завтра в Азербайджане ожидается туман
Экология
- 27 ноября, 2026
- 12:43
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В Баку и на Абшеронском полуострове 28 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных местах будет наблюдаться слабый туман, ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 55-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.
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