В Баку и на Абшеронском полуострове 28 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных местах будет наблюдаться слабый туман, ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.