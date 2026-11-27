В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку открылась 26-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Как сообщает Report, ярмарка организована ОАО "Аграрные закупки и снабжение" совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

Выставка продлится до 12 декабря и будет работать ежедневно с 09:00 до 20:00.

К участию допускаются пчеловоды, имеющие не менее 40 пчелиных семей, при условии регистрации их хозяйств в Электронной информационной системе сельского хозяйства до 1 сентября 2026 года.

К продаже допускается только продукция, соответствующая стандартам качества. Каждый пчеловод может представить на ярмарке до 450 кг меда (с учетом упаковки) и 30 пчелиных сотов.

Участие в ярмарке бесплатное. Пчеловодам предоставлены торговые места, необходимый инвентарь и маркетинговая поддержка.