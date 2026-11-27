Милли Меджлис принял в I чтении поправки о регистрации прав на приусадебные участки
- 27 ноября, 2026
- 12:36
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Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании принял в первом чтении поправки в Гражданский кодекс и закон "О государственном реестре недвижимости", разрешающие регистрацию права собственности на приусадебные земельные участки на основании документа, содержащего план и размеры участка.
Как сообщает Report, изменения касаются участков, предоставленных гражданам в рамках земельной реформы, право собственности на которые до сих пор не зарегистрировано.
Ранее часть владельцев получила свидетельства о праве собственности, а другие - лишь документы с планом и размерами участков, не позволяющие оформить выписку из государственного реестра.
Согласно законопроекту, такие документы, выданные до 6 февраля 2015 года, станут основанием для государственной регистрации права собственности на соответствующие участки.
Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.