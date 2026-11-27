Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2025 году сократил углеродные выбросы, связанные с собственной операционной деятельностью и приобретенной электроэнергией, на 22% по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский аэропорт.

Отмечается, что аэропорт успешно продлил аккредитацию третьего уровня в рамках программы Airport Carbon Accreditation. В 2025 году аэропорт обслужил рекордные 7,64 млн пассажиров, одновременно сократив углеродные выбросы, связанные с собственной операционной деятельностью и приобретенной электроэнергией, на 22% по сравнению с 2024 годом. Соответствующий показатель выбросов в расчете на одного пассажира снизился на 55% по сравнению с 2022 годом, достигнув 3,96 кг CO₂-эквивалента.

Согласно информации, значительную роль в достижении этих результатов сыграли эффективное использование энергетических ресурсов, оптимизация операционных процессов и внедрение современных технологий управления. В частности, модернизированная система управления зданием (BMS) в Терминале 1 позволяет более эффективно управлять системами освещения и вентиляции. Деятельность аэропорта в этой области подкрепляется системами менеджмента, сертифицированными в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2015 и ISO 50001:2018.

Третий уровень программы Airport Carbon Accreditation предусматривает расширение деятельности аэропорта по управлению углеродными выбросами за пределы собственных операционных процессов посредством вовлечения авиакомпаний, поставщиков услуг наземного обслуживания и других заинтересованных сторон. В рамках этой работы в 2025 году Бакинский аэропорт укрепил сотрудничество с партнерами и расширил охват инвентаризации углеродных выбросов.

"Достигнутые результаты соответствуют приоритетам ESG-стратегии ЗАО "Azerbaijan Airlines" в области устойчивого развития наземных операций и инфраструктуры. В рамках долгосрочных целей по декарбонизации аэропорт планирует продолжить работу по повышению энергоэффективности, расширению использования возобновляемых источников энергии и развитию совместных экологических инициатив с партнерами", - говорится в информации.

Airport Carbon Accreditation - единственная в мире программа сертификации в области управления углеродными выбросами аэропортов, получившая институциональное признание. В рамках семиуровневой системы сертификации программа обеспечивает независимую оценку и признание усилий аэропортов по измерению, управлению и сокращению углеродных выбросов. Программа принадлежит ACI EUROPE и управляется им в тесном сотрудничестве с четырьмя другими региональными подразделениями ACI при поддержке ACI World. Третий уровень предусматривает обязательное вовлечение третьих сторон в управление углеродным следом, способствуя сотрудничеству между участниками аэропортовой экосистемы в целях сокращения выбросов, находящихся за пределами непосредственного контроля аэропортов.