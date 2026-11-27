Rusiyada baş verən yanğın zamanı müəllim və üç uşaq ölüb
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2026
- 12:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Rusiyanın Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsinin Salexard şəhərində fərdi evdə gecə baş verən yanğın zamanı incəsənət məktəbinin müəllimi uşaqları ilə birlikdə həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası meriyanın mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Rusiya İstintaq Komitəsinin regional idarəsinin məlumatına görə, noyabrın 27-si gecə saatlarında fərdi yaşayış evindəki yanğın söndürüldükdən sonra qadının və onun üç uşağının meyiti aşkar edilib, bir kişi xilas ola bilib, ona tibbi yardım göstərilir.
Ehtiyatsızlıqdan ölümə səbəb olma faktı üzrə cinayət işi başlanıb.
Yanğının səbəbi araşdırılır.
Son xəbərlər
13:40
Foto
Növbəti köç karvanları Ağdərə, Xocalı və Xocavəndə çatıb - Yenilənib-2Daxili siyasət
13:37
"Atletiko"nun futbolçusu Aleksandr Sörlot iki həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaqFutbol
13:15
Foto
"Imagine Adama Azerbaijan" şirkətinin Saatlıda müasir istixana təsərrüfatının açılış və təməlqoyma mərasimi keçirilibBiznes
13:14
Estoniya XİN başçısı Azərbaycanı enerji və ticarət sahəsində mühüm tərəfdaş adlandırıbXarici siyasət
13:03
Azərbaycan boksçuları IBA Prezident kubokunda mübarizə aparacaqlarFərdi
13:00
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan ATƏT-də sədrliyə namizədliyinin irəli sürülməsinə razıdırXarici siyasət
12:59
Tsahkna: Estoniya Azərbaycan üçün viza məsələlərinin liberallaşdırılması prosesini dəstəkləyirXarici siyasət
12:59
Estoniya XİN başçısı: Rusiya ilə sərhədin bağlanması zərurətdən irəli gəlibXarici siyasət
12:58
Elgün Məhəmmədəlizadə: "Bal yarmarkasına 270 arıçı 101 tondan çox bal satışa çıxarıb"ASK