AMB: Bankların iqlim risklərinə davamlılığı 3-15 illik dövrdə ölçülə bilər
- 27 noyabr, 2026
- 11:55
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Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) ölkənin maliyyə sektorunda, xüsusilə də bank sistemində iqlim risklərinin təsirlərini ölçməyi hədəfləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Dayanıqlı Maliyyə şöbəsinin aparıcı iqtisadçısı Abdul Bağı Nəbiyev deyib.
Onun sözlərinə görə, bu proses bir neçə əsas mərhələdən ibarətdir:
"İlk növbədə qiymətləndirmənin əhatə dairəsi müəyyənləşdirilməlidir. Yəni araşdırmanın bank, kapital bazarı, yoxsa sığorta sektorunu əhatə edəcəyinə qərar verilməlidir. Biz hazırkı mərhələdə bank sektoruna fokuslanmışıq".
A.Nəbiyev bildirib ki, növbəti mərhələdə qiymətləndirmə yanaşması və zaman üfüqü seçilməlidir:
"Bu prosesin "yuxarıdan aşağıya" (top-down), yoxsa "aşağıdan yuxarıya" (bottom-up) yanaşması əsasında aparılacağı dəqiqləşdirilməlidir. Eyni zamanda, qiymətləndirmənin 3, 5, 10, yoxsa 15 illik dövrü əhatə edəcəyinə qərar verilməlidir. Bundan sonra ən vacib məsələlərdən biri olan elmi əsaslandırılmış iqlim və model ssenariləri seçilir. Növbəti mərhələdə isə müvafiq məlumatlar toplanır, modelləşdirmə aparılır və əldə olunan nəticələr tətbiq edilir".