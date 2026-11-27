Президент утвердил документ о соглашении по морскому блоку "Абшерон"
Энергетика
- 27 ноября, 2026
- 16:32
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Президент Ильхам Алиев утвердил принятый Милли Меджлисом 24 ноября закон о принятии и утверждении соглашения "О разведке, разработке и разделе продукции по морскому блоку "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря".
Как передает Report, документом внесены изменения в соглашение, подписанное Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1RSC Limited, - оно изложено в новой редакции.
Prezident Abşeron dəniz bloku ilə bağlı sazişə dair sənədi təsdiq edib
Ilham Aliyev approves document regarding agreement on Absheron offshore block
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