Президент Ильхам Алиев утвердил принятый Милли Меджлисом 24 ноября закон о принятии и утверждении соглашения "О разведке, разработке и разделе продукции по морскому блоку "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря".

Как передает Report, документом внесены изменения в соглашение, подписанное Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1RSC Limited, - оно изложено в новой редакции.