Туристический потенциал Азербайджана представлен в Стамбуле
- 27 ноября, 2026
- 16:33
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Туристические возможности Азербайджана представлены на международном мероприятии Uzakrota Global 2026 в Стамбуле.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Бюро по туризму Азербайджана представлено на мероприятии отдельным стендом совместно с тремя представителями отечественной туристической отрасли и авиакомпанией AZAL.
Участникам представили туристические направления Азербайджана, доступные для отдыха круглый год. В ходе деловых встреч обсуждались укрепление существующих связей и перспективы расширения сотрудничества.
Мероприятие объединило 15 тыс. представителей туристической индустрии и 150 спикеров из разных стран.
Отметим, что в январе-октябре 2026 года Азербайджан посетили 403 615 человек из Турции, что на 6,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.