Туристические возможности Азербайджана представлены на международном мероприятии Uzakrota Global 2026 в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Бюро по туризму Азербайджана представлено на мероприятии отдельным стендом совместно с тремя представителями отечественной туристической отрасли и авиакомпанией AZAL.

Участникам представили туристические направления Азербайджана, доступные для отдыха круглый год. В ходе деловых встреч обсуждались укрепление существующих связей и перспективы расширения сотрудничества.

Мероприятие объединило 15 тыс. представителей туристической индустрии и 150 спикеров из разных стран.

Отметим, что в январе-октябре 2026 года Азербайджан посетили 403 615 человек из Турции, что на 6,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.