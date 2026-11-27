Состоялся финальный этап республиканского конкурса "Исторические памятники Западного Азербайджана глазами школьников" и церемония награждения победителей.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены руководства Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутаты Милли Меджлиса, представители Министерства науки и образования и Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, а также школьники, родители, директора школ и учителя.

Мероприятие началось с открытия выставки, состоящей из макетов исторических памятников Западного Азербайджана, подготовленных участниками конкурса.

На мероприятии выступили председатель Женского совета ОЗА, депутат Малахат Ибрагимгызы, председатель ОЗА, депутат Азиз Алекберли, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, председатель Наблюдательного совета ОЗА и профессор Мисир Марданов.

Отмечено, что в конкурсе приняли участие школьники из Баку, Ханкенди и других регионов страны. Эксперты рассмотрели 540 макетов, представленных в рамках проекта. Проекты-победители будут представлены 4 декабря в рамках IV Международной конференции ОЗА, в которой примут участие 100 представителей из более чем 70 стран.

В завершение мероприятия состоялось награждение победителей конкурса.