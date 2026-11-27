Танкер подорвался на мине к северу от острова Ганем при прохождении через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Сегодня утром два нефтяных танкера попытались тайно пройти к северу от острова Ганем в Ормузском проливе. Один из них подорвался на мине. Второй танкер, сопровождавший его, был вынужден повернуть обратно.

Отмечается, что за последние дни количество нефтяных танкеров, пытающихся пройти "по неразрешенному маршруту, резко сократилось, что свидетельствует о полном контроле над восточной и западной частями Ормузского пролива".