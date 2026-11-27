Азербайджанский спортсмен Айдын Алибейов стал победителем международного турнира по выездке, прошедшего в Москве.

Как сообщили Report в Федерации конного спорта Азербайджана, на соревнованиях, организованных в конном центре "Виват, Россия", спортсмен выступил на четырех молодых лошадях.

В первый день турнира среди четырехлетних лошадей Алибейов занял первое место на Virakoça S с результатом 92% и третье на Belle Fleur (84,4%).

В категории пятилетних лошадей спортсмен занял первые два места, выступив на Roxuş (83,6%) и Dancing Rose (82,2%).

Во второй день соревнований среди пятилетних лошадей Алибейов завоевал серебро на Dancing Rose (83,4%) и бронзу на Roxuş (81,6%).

По итогам двух дней соревнований азербайджанский всадник одержал победу как в отдельных соревнованиях, так и в абсолютном зачете.