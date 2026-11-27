Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве затронут вопросы безопасности и базы в Гюмри.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе встречи также будет обсуждать выбор Еревана остаться в ЕАЭС или нет.

"Главным образом, конечно, на повестке будет вопрос - тот выбор, который делает армянская сторона. Будет ли он сделан, когда он будет сделан, каким образом. Помимо этого есть еще вопросы безопасности, безусловно, будет затронут вопрос и нашей базы", - сказал он.

Песков также отметил, что отношения между РФ и Арменией являются достаточно широкими несмотря на имеющиеся сложности. В целом повестка переговоров будет весьма насыщенной.

Он также обратил внимание на то, что этот визит Пашиняна "был согласован достаточно давно".

Ранее Пашинян заявил, что планирует в декабре трижды посетить Россию - 3, 11 и 22 декабря.