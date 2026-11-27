В Азербайджане действуют 465 медиаторов и 81 медиационная организация
- 27 ноября, 2026
- 15:21
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В Азербайджане действуют 465 медиаторов и 81 медиационная организация, охватывающая все регионы страны.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель Совета медиации Азербайджана Кямиль Латифов на мероприятии Союза медиаторов тюркского мира в Анкаре.
Он отметил, что институт медиации в Азербайджане создан в 2020 году по инициативе президента Ильхама Алиева, и за короткое время в этой сфере достигнуты значительные результаты.
Латифов подчеркнул, что развитие института медиации имеет большое значение с точки зрения снижения нагрузки на суды, а также разрешения споров между гражданами альтернативными путями.
Он отметил, что Азербайджан организует онлайн-тренинги, чтобы воспользоваться опытом Казахстана, Узбекистана и Туркменистана в сфере медиации.
"Азербайджан также готов поделиться своим опытом с другими тюркскими странами", - добавил Латифов.