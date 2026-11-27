Отложенное в начале года мероприятие SportAccord состоится в Азербайджане в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на церемонии открытия спортивной выставки ExpoSport Azerbaijan 2026.

Он отметил, что в настоящее время Баку является спортивной столицей мира:

"В стране проводятся масштабные спортивные мероприятия, чемпионаты мира и Европы, а также различные международные турниры. В Азербайджане также планировалось проведение крупной спортивной выставки SportAccord, однако по ряду причин ее пришлось отложить. Тем не менее мероприятие состоится в стране в следующем году".

Министр также подчеркнул, что за последние 30 лет в стране достигнуты значительные успехи в сфере спорта.