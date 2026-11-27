Участники инициативной группы "Мост мира" встретились с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном.

Как сообщает Report, встреча состоялась сегодня.

Отметим, что в рамках инициативы "Мост мира" в Армении продолжаются расширенные двусторонние встречи в формате круглого стола с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

В рамках инициативы также состоялись обсуждения в комитетах, созданных для развития диалога между Азербайджаном и Арменией.