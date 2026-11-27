Члены инициативной группы "Мост мира" встретились с Вааном Костаняном
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- 27 ноября, 2026
- 14:43
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Участники инициативной группы "Мост мира" встретились с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном.
Как сообщает Report, встреча состоялась сегодня.
Отметим, что в рамках инициативы "Мост мира" в Армении продолжаются расширенные двусторонние встречи в формате круглого стола с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.
В рамках инициативы также состоялись обсуждения в комитетах, созданных для развития диалога между Азербайджаном и Арменией.
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