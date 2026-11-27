Кенийская авиакомпания Kenya Airways планирует к середине 2027 года привлечь $1,5 млрд от стратегического инвестора за счет акционерного и долгового финансирования.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу заявил председатель совета директоров Kenya Airways Кипроно Киттони.

По его словам, информационный меморандум планировалось подготовить к 27 ноября, после чего авиакомпания сможет представить его потенциальным инвесторам, в том числе другим перевозчикам и суверенным фондам.

Kenya Airways рассчитывает улучшить свое финансовое положение на фоне высокой долговой нагрузки и роста расходов на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. В пятницу авиакомпания предупредила, что ее прибыль по итогам 2026 года, вероятно, снизится как минимум на 25% по сравнению с предыдущим годом.