Расширение сотрудничества тюркских государств в сфере медиации, в том числе разработка соответствующей международной конвенции, может способствовать дальнейшей интеграции.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил член Совета по правовой политике при Администрации президента Турции Ведат Али Текташ на мероприятии Союза медиаторов тюркского мира в Анкаре.

Текташ отметил, что развитие сотрудничества в сфере медиации играет важную роль в углублении интеграционных процессов между тюркскими государствами.

"Исторические и духовные связи между тюркскими народами имеют важное значение. Однако эти связи должны быть укреплены институциональным сотрудничеством в различных областях. Мы знаем, насколько важно единение тюркских государств, тюркских народов, наличие между ними духовной связи. Но наряду с этим, как тюркские государства, мы нуждаемся в единстве и в различных других сферах. Для укрепления интеграции между тюркскими государствами важна гармонизация правовых, образовательных, культурных и управленческих систем, создание общих стандартов. Чем больше мы будем обеспечивать интеграцию между нашими системами, тем сильнее мы станем".

Ведат Али Текташ также затронул достижения Азербайджана в области медиации и положительно оценил создание в стране Совета по медиации.

Член Совета отметил, что взаимодействие тюркских государств должно развиваться не только в правовой сфере, но и охватывать такие направления, как образование, культура и управление.