Государственный комитет по делам здравоохранения КНР распорядился усилить надзор за центрами профилактических медицинских осмотров и запретил принуждать граждан к прохождению ненужных диагностических процедур.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform.

Согласно уведомлению канцелярии комитета, медицинским учреждениям запрещено предлагать обследования и анализы, не имеющие четкой диагностической значимости, а перечень процедур должен подбираться строго на основе добровольного информированного согласия с учетом возраста и пола пациента.

Регулятор также поручил региональным органам здравоохранения ужесточить борьбу с подделкой медицинских заключений, работой клиник за пределами разрешенного профиля и недостоверной рекламой медосмотров, задействовав в том числе инструменты цифрового контроля.

В документе отмечается, что клиники должны внедрить систему градации выявленных отклонений по степени риска, обеспечивать экстренную маршрутизацию пациентов в критических состояниях и передавать данные о выявленных хронических заболеваниях в низовые медучреждения по месту жительства для дальнейшего наблюдения.

Кроме того, ведомство рекомендовало развивать дистанционные форматы чекапов, открывать консультативные кабинеты для расшифровки результатов анализов и усилить защиту персональных данных пациентов.