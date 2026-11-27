В Баку ожидается дождь, в горных районах - снег
Экология
- 27 ноября, 2026
- 14:35
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В Баку и на Абшеронском полуострове с 30 ноября по 2 декабря ожидаются осадки.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В некоторых местах полуострова возможно кратковременное усиление дождя и грозы.
В регионах Азербайджана с вечера 29 ноября до вечера 2 декабря местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, гроза, в горных районах - снег.
В связи с осадками не исключается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.
Bakıda yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq - Xəbərdarlıq
Rain forecast for Baku from November 30 to December 2
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