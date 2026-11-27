В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 77 483 тонны картофеля на сумму $29,7 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на $1,5 млн (5,3%) больше в стоимостном, и на 6 522 тонны (9,1%) больше - в количественном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период доход от экспорта картофеля занимал незначительную долю в экспортных доходах Азербайджана.