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На золотодобывающем руднике Бьёркдальсгруван в городе Шеллефтео (Швеция) загорелся автомобиль, эвакуированы 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщают шведские медиа.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи и спасательные службы.

Шахта принадлежит австралийской компании Alkane и считается одной из крупнейших золотодобывающих рудников Европы.