В Швеции на золотоносном руднике произошел пожар, эвакуированы 27 человек
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 13:34
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На золотодобывающем руднике Бьёркдальсгруван в городе Шеллефтео (Швеция) загорелся автомобиль, эвакуированы 27 человек.
Как передает Report, об этом сообщают шведские медиа.
На месте происшествия находятся машины скорой помощи и спасательные службы.
Шахта принадлежит австралийской компании Alkane и считается одной из крупнейших золотодобывающих рудников Европы.
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