Баку согласен на выдвижение кандидатуры Азербайджана на пост председателя ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Баку.

"Председательство Швейцарии в ОБСЕ завершается 31 декабря. Идут обсуждения относительно следующего председателя (на 2027 год - прим.), выдвигаются различные предложения. Учитывая довольно напряженную обстановку на пространстве ОБСЕ, выдвинуть кандидатуру стороны, приемлемой для всех, пока не удалось".

Министр отметил, что позиция Азербайджана все это время заключалась в том, что официальный Баку был готов поддержать любого консенсусного кандидата и никакой активности в этом направлении не проявлял:

"Однако с учетом того, что 3–4 декабря в швейцарском городе Лугано пройдет заседание Совета министров, времени остается все меньше, и как действующий председатель, так и другие участники ощущают определенный дефицит времени. В последние недели начались более интенсивные консультации, и были выдвинуты альтернативные предложения. В числе этих альтернативных вариантов, помимо прочего, нашей стране также предложили рассмотреть возможность выдвижения нашей кандидатуры и поинтересовались нашим отношением к этому".

Байрамов сообщил, что новый подход, появившийся в ходе дискуссий последних недель, заключается в том, чтобы для достижения консенсуса и, возможно, упрощения процесса определить и предложить страны-председатели не на один конкретный год, а пакетом - на 2027-2029 годы:

"В рамках этого пакета предложение поступило и нам, и мы выразили свою позицию: учитывая эту довольно сложную ситуацию, Азербайджан готов внести свой позитивный вклад в будущее организации. Более того, отмечу, что в контексте этого пакета первоначальное предложение было сделано именно Азербайджану. Позднее были добавлены и другие идеи, в том числе, например, участие Армении - и включение в пакет как Азербайджана, так и Армении".

Глава МИД напомнил, что эти две страны долгое время находились в состоянии конфликта и на протяжении многих лет кандидатуры ни Азербайджана, ни Армении в контексте председательства в ОБСЕ даже не обсуждались, поскольку было ясно, что ни одна из стран не согласилась бы на председательство другой.

"Поэтому подобных дискуссий и не велось. Да, в настоящее время в контексте такого пакета фигурирует и наша страна. В целом мы относимся к этому положительно - разумеется, при условии достижения консенсуса. Консультации продолжаются в довольно интенсивном режиме".