Председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж выступил с инициативой поэтапного оформления жилых домов без документов, и разработки единой госпрограммы в связи с данным вопросом.

Как сообщает Report, с подобным предложением депутат выступил на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения изменений в Гражданский кодекс и закон "О государственном реестре недвижимого имущества".

Он отметил, что в ходе исследования частных жилых домов в Баку и на Абшероне, не прошедших государственную регистрацию, выяснилось, что 33,2% опрошенных семей проживают в них более 20 лет, а 36,8% - от 10 до 20 лет.

"Ежемесячный доход 27,9% участников опроса составляет 400 манатов или менее, а 35,6% - от 400 до 1000 манатов. Значительная часть проживающих в домах без документов - это малообеспеченные семьи и семьи со средним доходом", - сказал депутат.

Он предложил создать единую базу данных с результатами инвентаризации домов и земельных участков, а объекты, соответствующие требованиям для регистрации, оформлять в упрощенном порядке, без обращения в суд. При этом, охранные зоны и территории, представляющие опасность, должны быть исключены из программы амнистии, а проживающим там гражданам необходимо предложить альтернативные варианты жилья. В то же время процесс легализации не должен создавать предпосылок для нового незаконного строительства, считает парламентарий.

З.Орудж считает объявление 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры" возможностью для принятия решений в сфере государственной регистрации имущества.