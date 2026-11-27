В Азербайджане предложили поэтапно регистрировать дома без документов
- 27 ноября, 2026
- 13:42
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Председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж выступил с инициативой поэтапного оформления жилых домов без документов, и разработки единой госпрограммы в связи с данным вопросом.
Как сообщает Report, с подобным предложением депутат выступил на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения изменений в Гражданский кодекс и закон "О государственном реестре недвижимого имущества".
Он отметил, что в ходе исследования частных жилых домов в Баку и на Абшероне, не прошедших государственную регистрацию, выяснилось, что 33,2% опрошенных семей проживают в них более 20 лет, а 36,8% - от 10 до 20 лет.
"Ежемесячный доход 27,9% участников опроса составляет 400 манатов или менее, а 35,6% - от 400 до 1000 манатов. Значительная часть проживающих в домах без документов - это малообеспеченные семьи и семьи со средним доходом", - сказал депутат.
Он предложил создать единую базу данных с результатами инвентаризации домов и земельных участков, а объекты, соответствующие требованиям для регистрации, оформлять в упрощенном порядке, без обращения в суд. При этом, охранные зоны и территории, представляющие опасность, должны быть исключены из программы амнистии, а проживающим там гражданам необходимо предложить альтернативные варианты жилья. В то же время процесс легализации не должен создавать предпосылок для нового незаконного строительства, считает парламентарий.
З.Орудж считает объявление 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры" возможностью для принятия решений в сфере государственной регистрации имущества.