Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе находится с двухдневным визитом в Украину.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети X.

По его словам, справедливый и прочный мир для Украины "должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права".

В рамках визита он проведет встречи с руководством страны, чтобы "продвинуть работу Совета Европы в направлении достижения этой цели".