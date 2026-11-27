Генсек Совета Европы прибыл в Украину с двухдневным визитом
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 13:57
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Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе находится с двухдневным визитом в Украину.
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети X.
По его словам, справедливый и прочный мир для Украины "должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права".
В рамках визита он проведет встречи с руководством страны, чтобы "продвинуть работу Совета Европы в направлении достижения этой цели".
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