Строительство трансграничной линии электропередачи между Кыргызстаном и Китаем планируется завершить в декабре 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана, об этом заявил глава ведомства Алтынбек Рысбеков на первом заседании кыргызско-китайской рабочей группы по электроэнергетике в формате "правительство - предприятия", состоявшемся 26 ноября в Циндао (КНР).

Стороны обсудили вопросы объединения энергосистем двух стран, строительства трансграничной линии электропередачи для импорта электроэнергии из Китая в Кыргызстан и электроснабжения промышленного парка в приграничной зоне. Министр сообщил, что министерство практически завершило проработку вопросов финансирования строительства необходимой энергетической инфраструктуры, и предложил поэтапный график реализации проекта с вводом объекта в промышленную эксплуатацию в декабре 2027 года.

Кроме того, состоялась церемония обмена экземплярами межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, подписанного 23 сентября 2026 года.

Стороны также обменялись информацией о развитии электроэнергетической отрасли двух стран и обсудили технические и организационные вопросы реализации проекта.

По итогам встречи Алтынбек Рысбеков пригласил руководителя Государственного управления по энергетике Китая Ван Хунчжи посетить Кыргызстан с официальным визитом и провести в Бишкеке второе заседание совместной рабочей группы.