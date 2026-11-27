Имамеддин Халилов завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Астане
Индивидуальные
- 27 ноября, 2026
- 14:10
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Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов (K44, 70 кг) завоевал бронзовую медаль в финале Гран-при в Астане (Казахстан).
Как сообщает Report, в четвертьфинале спортсмен одержал победу над казахстанцем Аскаром Динмухаммедом.
В полуфинале он уступил мексиканцу Хуану Диего Гарсии Лопесу.
Бразильский спортсмен Валтер Седано Дельфино де Оливейра не принял участия в поединке за третье место, что обеспечило Халилову бронзовую награду.
İmaməddin Xəlilov Astanada bürünc medal qazanıb
Azerbaijan's Imamaddin Khalilov wins bronze at Para Taekwondo Grand Prix Final
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