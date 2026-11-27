Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов (K44, 70 кг) завоевал бронзовую медаль в финале Гран-при в Астане (Казахстан).

Как сообщает Report, в четвертьфинале спортсмен одержал победу над казахстанцем Аскаром Динмухаммедом.

В полуфинале он уступил мексиканцу Хуану Диего Гарсии Лопесу.

Бразильский спортсмен Валтер Седано Дельфино де Оливейра не принял участия в поединке за третье место, что обеспечило Халилову бронзовую награду.