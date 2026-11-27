Azerbaijan's Imamaddin Khalilov wins bronze at Para Taekwondo Grand Prix Final
Individual sports
- 27 November, 2026
- 14:02
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Azerbaijani para taekwondo athlete Imamaddin Khalilov won bronze in the K44 men's 70 kg category at the Grand Prix Final in Kazakhstan's capital, Astana.
Report informs that the Paralympian defeated Kazakhstan's Askar Dinmukhammed in the quarter-finals before losing to Mexico's Juan Diego García López in the semi-finals.
Khalilov secured bronze after his Brazilian opponent, Walter Sedano Delfino de Oliveira, did not take to the mat for the bronze-medal contest.
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