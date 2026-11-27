İmaməddin Xəlilov Astanada bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 27 noyabr, 2026
- 13:55
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Azərbaycan parataekvondoçusu İmaməddin Xəlilov (K44, 70 kq) Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən Qran-Pri Finalında bürünc medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, paralimpiyaçı 1/4 final mərhələsində qazaxıstanlı Askar Dinmukhammedi məğlub edib.
O, yarımfinalda meksikalı Juan Dueqo Qarsia Lopezə uduzub.
Üçüncü yer uğrunda görüşdə braziliyalı rəqibi Valter Sedano Delfino de Oliveyra döyüşə çıxmadığından İmaməddin Xəlilov bürünc mükafat qazanıb.
Имамеддин Халилов завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Астане
Azerbaijan's Imamaddin Khalilov wins bronze at Para Taekwondo Grand Prix Final
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