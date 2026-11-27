Власти Нидерландов изъяли в аэропорту Схипхол 26 редких грязевых черепах Вальярта, которых пассажир рейса в Гонконг спрятал в багаже.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу сообщило Управление Нидерландов по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA).

Мужчину задержали, расследование продолжается.

Черепах привезли из Мексики, где в дикой природе осталось около 300 особей этого вида. Большинство из них обмотали клейкой лентой, чтобы они не могли двигаться, и уложили в коробку с игрушечной машинкой. Еще несколько черепах обнаружили в запечатанном носке.

Все животные выжили, их передали в специализированный центр спасения животных. По данным американского Центра биологического разнообразия, цена одной черепахи этого вида может достигать $30 тыс.