"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки газа в Турцию на три года
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 14:31
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
"Газпром" и турецкая Botas подписали контракт о продлении поставок газа в Турцию на три года на прежних условиях.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-турецкого бизнес-форума.
"Конечно, обсуждали. "Газпром" с Botas уже подписали контракт. Там продление контракта на три года", - сказал Новак.
По его словам, новый контракт подразумевает сохранение объемов и условий поставок газа.
В декабре 2025 года компании уже продлевали на один год контракты на 21,75 млрд куб. м российского трубопроводного газа, который поступает через "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Последние новости
15:24
Посол Словакии поблагодарил Баку за поиск решений в сфере энергобезопасностиВнешняя политика
15:21
В Азербайджане действуют 465 медиаторов и 81 медиационная организацияВнутренняя политика
15:20
Свыше 1 тыс. школ приняли участие в конкурсе "Исторические памятники Западного Азербайджана глазами школьников"Внутренняя политика
15:17
Болгария направит Франции ноту протеста из-за нападений на футбольных болельщиковДругие страны
15:07
АБР поможет ускорению "зеленого перехода" в Азербайджане, Центральной и Южной АзииЭнергетика
15:04
Фарид Гаибов: Отложенное мероприятие SportAccord состоится в Азербайджане в 2027гСпорт
15:02
Община Западного Азербайджана изучает возможность открытия тематического музеяВнутренняя политика
14:56
В Санкт-Петербурге арестовали пекаря-наркодилераДругие страны
14:53
Kenya Airways намерена привлечь $1,5 млрд от стратегического инвестораДругие страны