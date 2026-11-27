"Газпром" и турецкая Botas подписали контракт о продлении поставок газа в Турцию на три года на прежних условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-турецкого бизнес-форума.

"Конечно, обсуждали. "Газпром" с Botas уже подписали контракт. Там продление контракта на три года", - сказал Новак.

По его словам, новый контракт подразумевает сохранение объемов и условий поставок газа.

В декабре 2025 года компании уже продлевали на один год контракты на 21,75 млрд куб. м российского трубопроводного газа, который поступает через "Турецкий поток" и "Голубой поток".