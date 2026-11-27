Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке усилий премьер-министра Ирака Али аз-Заиди по укреплению государственной власти, борьбе с контрабандой нефти и коррупцией.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Мы поддерживаем усилия премьер-министра Ирака Али аз-Заиди по обеспечению государственной власти на всей территории страны, прекращению контрабанды иракской нефти, борьбе с коррупцией и передаче всего оружия под исключительный контроль государства", - написал Трамп.

Он также выразил поддержку усилиям аз-Заиди по построению единого, процветающего и сильного Ирака, самостоятельно принимающего политические решения.