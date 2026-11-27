Трамп заявил о поддержке борьбы с контрабандой нефти и коррупцией в Ираке
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 14:44
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Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке усилий премьер-министра Ирака Али аз-Заиди по укреплению государственной власти, борьбе с контрабандой нефти и коррупцией.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Мы поддерживаем усилия премьер-министра Ирака Али аз-Заиди по обеспечению государственной власти на всей территории страны, прекращению контрабанды иракской нефти, борьбе с коррупцией и передаче всего оружия под исключительный контроль государства", - написал Трамп.
Он также выразил поддержку усилиям аз-Заиди по построению единого, процветающего и сильного Ирака, самостоятельно принимающего политические решения.
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