Община Западного Азербайджана рассматривает возможность создания музея, посвященного Западному Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель общины Азиз Алекберли на финальной презентации конкурса "Исторические памятники Западного Азербайджана глазами школьников".

По его словам, в конкурсе приняли участие школьники со всей республики, подготовившие макеты исторических памятников. Часть лучших работ представят на международной конференции, которая состоится 4 декабря с участием более 100 представителей из свыше 70 стран.

Часть макетов будет сохранена в общине. При реализации проекта по созданию музея они станут его экспонатами, остальные работы будут демонстрироваться в учебных заведениях.

Алекберли подчеркнул, что школьники дополнительно собрали сведения о расположении и историческом прошлом изображенных памятников. Он отметил, что это имеет большое значение для продвижения идеи возвращения в Западный Азербайджан.