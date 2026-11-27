Азиатский банк развития (АБР) при участии Азербайджана, Бутана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана и Таиланда планирует запустить новую флагманскую программу - Платформу климатического развития (Climate Advance).

Как передает Report со ссылкой на АБР, главная цель инициативы - помочь развивающимся странам-членам банка перейти от декларативных климатических обязательств к реальным инвестициям и практической декарбонизации экономики.

Для реализации программы АБР предоставит техническое содействие в размере 5,2 млн долларов США. Наибольшие пакеты финансирования из Трастового фонда партнерства Механизма энергетического перехода получат Казахстан, Кыргызстан и Пакистан - им будет выделено по одному миллиону долларов. Кроме того, для Азербайджана запланирована техническая помощь на сумму 500 тыс. долларов, для Бутана - 300 тыс. долларов, а Пакистан получит дополнительные 350 тыс. долларов. Еще 1,05 млн долларов предусмотрено на общерегиональные нужды. При этом источники финансирования для этой части средств, а также для пакетов Азербайджана, Бутана и Пакистана в настоящее время определяются.

"Необходимость запуска новой платформы связана с тем, что многие страны региона уже обновили свои определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) и приняли цели по достижению углеродной нейтральности, однако сталкиваются с трудностями при их практическом воплощении. Климатические задачи зачастую остаются оторванными от национального планирования развития и систем управления государственными финансами, а портфели проектов фрагментированы и не имеют необходимой нормативной базы для масштабного привлечения государственного и частного капитала", - отмечает АБР.

Программа Climate Advance призвана устранить этот разрыв через три взаимосвязанных этапа работы. На первом этапе специалисты помогут странам определить долгосрочные пути и стратегии "зеленого перехода". Далее эти стратегии будут преобразованы в конкретные приоритетные инвестиционные программы, планы реформирования политики и механизмы финансирования. Завершающий компонент сфокусирован на ускорении реализации проектов за счет укрепления государственных институтов, систем мониторинга и отчетности, а также бюджетного планирования с учетом климатических факторов.

На начальной стадии техническая помощь охватит государства Азиатско-Тихоокеанского региона, стремящиеся усилить выполнение своих обязательств в рамках ОНУВ 3.0 и сформировать благоприятную среду для крупных климатических вложений. Работа будет выстроена на основе общегосударственного подхода в тесной координации с министерствами финансов, планирования, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды стран-участниц. Для предоставления профильной экспертизы АБР привлечет международные и национальные консалтинговые компании в рамках рамочных соглашений, а также наймет трех индивидуальных консультантов - одного международного и двух национальных - для непосредственной координации проекта.