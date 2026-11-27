Полиция Санкт-Петербурга (Россия) изъяла около 20 кг выпечки с наркотиками в квартире и задержала 30-летнего уроженца Новороссийска.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в квартире готовили кексы, рожки, батончики и печенье в форме листьев марихуаны. Полицейские также изъяли пластиковый контейнер, банки с растительной массой, десятки капсул сильнодействующего препарата, трое электронных весов и вакуумный упаковщик.

Задержанный подтвердил, что распространял выпечку среди друзей и знакомых. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.