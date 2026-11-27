Tramp İraqda neft qaçaqmalçılığı və korrupsiyaya qarşı mübarizəni dəstəkləyir
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2026
- 15:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İraqın Baş naziri Əli əl-Zeydinin dövlət hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi, neft qaçaqmalçılığı və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə səylərini dəstəklədiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Biz İraqın Baş naziri Əli əl-Zeydinin ölkənin bütün ərazisində dövlət hakimiyyətinin təmin edilməsi, İraq neftinin qaçaqmalçılığına son qoyulması, korrupsiyaya qarşı mübarizə və bütün silahların yalnız dövlətin nəzarətinə verilməsi üzrə səylərini dəstəkləyirik", - Tramp yazıb.
O, həmçinin əl-Zeydinin müstəqil şəkildə siyasi qərarlar qəbul edən vahid, firavan və güclü İraq qurmaq səylərini dəstəklədiyini bildirib.
Son xəbərlər
15:20
"Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı" Dövlət Qoruğunun fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşibDaxili siyasət
15:19
Foziljon Otoxonov: Özbəkistan mediasiya sisteminin inkişafında Azərbaycanın təcrübəsindən yararlanırXarici siyasət
15:19
Dövlət sektorunda çalışan 15 mindən çox əməkdaş milli rəqəmsal savadlılıq təlimlərini uğurla başa vurubİKT
15:17
Foto
Slovakiyanın Baş prokuroru "ASAN xidmət" mərkəzi ilə tanış olubDaxili siyasət
15:14
Foto
Azərbaycanın ilboyu turizm məhsulları İspaniya və İtaliyada tanıdılıbTurizm
15:13
"Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı" Dövlət Qoruğunun Əsasnaməsi" təsdiqlənibDaxili siyasət
15:13
Foto
Azərbaycan təmsilçisi Aydın Əlibəyov Moskvada beynəlxalq turnirin qalibi olubFərdi
15:05
"Çelsi" və "Tottenhem" Sael Kembedi ilə maraqlanırFutbol
15:03
Foto
Anar Əliyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edibSosial müdafiə