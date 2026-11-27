Emin Əmrullayev Ağstafada vətəndaşları qəbul edib
Elm və təhsil
- 27 noyabr, 2026
- 14:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Ağstafa şəhərində vətəndaşları qəbul edib.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil NAzirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda Ağstafa, Qazax və Tovuz sakinləri iştirak ediblər.
Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində tapşırıqlar verib.
Son xəbərlər
15:20
"Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı" Dövlət Qoruğunun fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşibDaxili siyasət
15:19
Foziljon Otoxonov: Özbəkistan mediasiya sisteminin inkişafında Azərbaycanın təcrübəsindən yararlanırXarici siyasət
15:19
Dövlət sektorunda çalışan 15 mindən çox əməkdaş milli rəqəmsal savadlılıq təlimlərini uğurla başa vurubİKT
15:17
Foto
Slovakiyanın Baş prokuroru "ASAN xidmət" mərkəzi ilə tanış olubDaxili siyasət
15:14
Foto
Azərbaycanın ilboyu turizm məhsulları İspaniya və İtaliyada tanıdılıbTurizm
15:13
"Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı" Dövlət Qoruğunun Əsasnaməsi" təsdiqlənibDaxili siyasət
15:13
Foto
Azərbaycan təmsilçisi Aydın Əlibəyov Moskvada beynəlxalq turnirin qalibi olubFərdi
15:05
"Çelsi" və "Tottenhem" Sael Kembedi ilə maraqlanırFutbol
15:03
Foto
Anar Əliyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edibSosial müdafiə