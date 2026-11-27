Azərbaycanda 465 mediator və 81 mediasiya təşkilatı fəaliyyət göstərir
- 27 noyabr, 2026
- 14:31
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda 465 mediator və ölkənin bütün regionlarını əhatə edən 81 mediasiya təşkilatı fəaliyyət göstərir.
"Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mediasiya Şurasının Mediatorlarla və mediasiya təşkilatları ilə iş departamentinin müdiri Kamil Lətifov Ankarada keçirilən Türk Dünyası Arabulucular (Mediasiya) Birliyinin II Şurasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda mediasiya institutu 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılıb və qısa müddətdə bu sahədə mühüm nəticələr əldə olunub.
K.Lətifov bildirib ki, hazırda ölkədə 465 mediator və bütün regionları əhatə edən 81 mediasiya təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də mediasiya xidmətlərinin inkişafına töhfə verir.
Departament müdiri qeyd edib ki, mediasiya institutunun inkişafı məhkəmələrin iş yükünün azaldılması, eləcə də vətəndaşlar arasında mübahisələrin alternativ yollarla həlli baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Türk dünyası ölkələri arasında əməkdaşlığa toxunan K.Lətifov bildirib ki, Azərbaycan Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistanın mediasiya sahəsindəki təcrübəsindən yararlanmaq məqsədilə onlayn təlimlər təşkil edir, bu çərçivədə həmin ölkələrin mütəxəssisləri bilik və təcrübələrini azərbaycanlı mediatorlarla bölüşürlər.
O, çıxışında Türk dünyasında mediatorların fəaliyyəti üzrə ümumi standartların müəyyənləşdirilməsinin də müzakirə olunan əsas məsələlər sırasında olduğunu deyib:
"Bu məqsədlə müxtəlif ölkələrdə görüşlər keçirilir, qarşılıqlı səfərlər və təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Məsələn, Özbəkistanın Mediasiya Şurasının yaradılmasında Azərbaycanın müvafiq qanunundan istifadə olunub".
K.Lətifov əlavə edib ki, Azərbaycan mediasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq təşəbbüslərini dəstəkləməklə yanaşı, öz təcrübəsini digər Türk ölkələri ilə də bölüşməyə hazırdır.