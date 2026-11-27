Azərbaycan Premyer Liqasının bəzi oyunlarında AVAR-2 hakimi də iştirak edəcək
- 27 noyabr, 2026
- 14:13
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VAR hakimlərinin peşəkar inkişafı və praktiki təcrübəsinin artırılması məqsədilə Misli Premyer Liqasının XIII turundan etibarən bəzi oyunlarda AVAR-2 hakiminin iştirakı nəzərdə tutulub.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Bu addım AFFA Hakimlər Komitəsinin Peşəkar Futbol Liqasına ünvanladığı rəsmi müraciət əsasında həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, AVAR-2 hakiminin VAR otağında iştirakı yalnız təlim və müşahidə xarakteri daşıyacaq, onun oyun epizodlarının qiymətləndirilməsi və qərarların qəbul edilməsində heç bir funksional rolu olmayacaq.
Cari turda AVAR-2 təyinatları:
"Neftçi" - "Zirə"
AVAR-2: Fəridə Lütfəliyeva
"Sabah" - "Araz-Naxçıvan"
AVAR-2: İslam Məmmədov
"Qarabağ" - "Sumqayıt"
AVAR-2: Niyaz Əhmədov