Qarabağ Dirçəliş Fondu sığortaçı seçir
Maliyyə
- 27 noyabr, 2026
- 14:07
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Qarabağ Dirçəliş Fondu 43 işçisinin könüllü tibbi və 3 nəqliyyat vasitəsinin KASKO sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 68 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini dekabrın 18-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 84 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə dekabrın 18-də, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC olub. Şirkətə 21 231 manat ödənilib.
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