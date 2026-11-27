"Sülh körpüsü" təşəbbüsü qrupunun üzvləri Ermənistan XİN başçısının müavini Vaan Kostanyanla görüşüblər
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2026
- 14:40
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"Sülh körpüsü" təşəbbüsü qrupunun üzvləri Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vaan Kostanyanla görüşüblər.
"Report" xəbər verir ki, görüş bu gün baş tutub.
Qeyd edək ki, "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistanda geniştərkibli ikitərəfli dəyirmi masa müzakirəsi davam edir.
Bu çərçivədə Azərbaycanla Ermənistan arasında "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində yaradılan komitələrdə müzakirələr keçirilib.
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