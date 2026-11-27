Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов обсудили энергетическую безопасность Словакии и инфраструктурные проекты на освобожденных территориях Карабаха.

Как передает Report, о встрече Гасымов сообщил на своей странице в соцсети X.

"Мы обсудили энергетическую безопасность Словакии, и я поблагодарил азербайджанскую сторону за активный поиск практических решений в этой сфере", - написал посол.

Говоря об инфраструктурных проектах в Карабахе, Гасымов отметил, что словацкие компании уже участвуют в восстановлении и развитии освобожденных территорий. "Рассчитываю на дальнейшее углубление нашего практического сотрудничества", - добавил он.