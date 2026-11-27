Фозилжон Отахонов: Узбекистан использует опыт Азербайджана для развития института медиации
- 27 ноября, 2026
- 15:37
Будьте в курсе главных новостей!
Узбекистан использует опыт Азербайджана для совершенствования законодательства и институционального развития института медиации.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель Союза медиаторов тюркского мира по Узбекистану Фозилжон Отахонов на встрече Союза в Анкаре.
По его словам, при подготовке и совершенствовании законодательства в сфере медиации в Узбекистане был учтен опыт Азербайджана.
Он отметил, что принцип работы действующих в Азербайджане центров медиации интересен Узбекистану. По его словам, в то время как в Узбекистане медиативную деятельность ведут в основном адвокаты и нотариусы, в Азербайджане созданы специализированные учреждения, оказывающие исключительно услуги по досудебному урегулированию споров.
Спикер сообщил, что с учетом международной практики, в том числе опыта Азербайджана, в законодательство Узбекистана уже внесены определенные изменения и дополнения. По его словам, сейчас в республике также ведется работа по созданию структуры, аналогичной азербайджанскому Совету медиации.
Коснувшись значимости обмена опытом между медиаторами двух стран, Отахонов отметил, что подобное сотрудничество способствует развитию института медиации как в Азербайджане, так и в Узбекистане.