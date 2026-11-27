Узбекистан использует опыт Азербайджана для совершенствования законодательства и институционального развития института медиации.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель Союза медиаторов тюркского мира по Узбекистану Фозилжон Отахонов на встрече Союза в Анкаре.

По его словам, при подготовке и совершенствовании законодательства в сфере медиации в Узбекистане был учтен опыт Азербайджана.

Он отметил, что принцип работы действующих в Азербайджане центров медиации интересен Узбекистану. По его словам, в то время как в Узбекистане медиативную деятельность ведут в основном адвокаты и нотариусы, в Азербайджане созданы специализированные учреждения, оказывающие исключительно услуги по досудебному урегулированию споров.

Спикер сообщил, что с учетом международной практики, в том числе опыта Азербайджана, в законодательство Узбекистана уже внесены определенные изменения и дополнения. По его словам, сейчас в республике также ведется работа по созданию структуры, аналогичной азербайджанскому Совету медиации.

Коснувшись значимости обмена опытом между медиаторами двух стран, Отахонов отметил, что подобное сотрудничество способствует развитию института медиации как в Азербайджане, так и в Узбекистане.