Делегация во главе с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой ознакомилась с деятельностью центра ASAN xidmət.

Как сообщает Report, заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Джейхун Салманов подробно рассказал гостям о центрах ASAN xidmət и проектах в сфере социальных инноваций.

Отмечалось, что Азербайджан сотрудничает более чем с 50 странами по экспорту модели ASAN как интеллектуального продукта.

Делегация ознакомилась с деятельностью Центра инкубации и акселерации INNOLAND, мобильной службы ASAN xidmət и публичного юридического лица ABAD.