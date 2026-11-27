Генпрокурор Словакии ознакомился с центром ASAN xidmət
Внутренняя политика
- 27 ноября, 2026
- 15:44
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Делегация во главе с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой ознакомилась с деятельностью центра ASAN xidmət.
Как сообщает Report, заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Джейхун Салманов подробно рассказал гостям о центрах ASAN xidmət и проектах в сфере социальных инноваций.
Отмечалось, что Азербайджан сотрудничает более чем с 50 странами по экспорту модели ASAN как интеллектуального продукта.
Делегация ознакомилась с деятельностью Центра инкубации и акселерации INNOLAND, мобильной службы ASAN xidmət и публичного юридического лица ABAD.
Фото
Фото
Последние новости
16:33
Фото
Туристический потенциал Азербайджана представлен в СтамбулеТуризм
16:32
Президент утвердил документ о соглашении по морскому блоку "Абшерон"Энергетика
16:32
Азербайджан призвал к совместным усилиям по сохранению экосистемы КаспияВ регионе
16:23
Сумгайытский промпарк привлек нового резидента с инвестициями в 40 млн манатовПромышленность
16:16
Фото
В Баку подвели итоги конкурса о памятниках Западного Азербайджана среди школьниковНаука и образование
16:15
В Баку начался суд по делу о нанесении граффити на фасад Киноцентра "Низами"Происшествия
16:12
Фото
Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили вопросы сотрудничества - Обновлено-2Внешняя политика
16:10
КСИР: Один танкер подорвался на мине при прохождении через Ормузский проливВ регионе
15:54
На северо-востоке Франции поезд столкнулся с грузовиком, 13 человек пострадалиДругие страны