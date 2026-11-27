Оверчук: Иран заинтересован в формате "СНГ плюс"
- 27 ноября, 2026
- 15:37
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Иран проявляет интерес к участию в формате сотрудничества "СНГ плюс".
Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук после заседания Экономического совета СНГ.
"Мы в узком формате обменялись мнениями относительно того нарастающего интереса, который проявляют к работе Содружества Независимых Государств соседние страны. В частности, отметили интерес со стороны Исламской Республики Иран. Как вы знаете, сейчас ожидается появление нового формата "СНГ плюс". Мы обменялись мнениями о том, как наполнить этот формат содержанием, повышающим привлекательность для стран, которые являются нашими самыми ближайшими соседями", - сказал Оверчук.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил журналистам, что решение о присоединении Ирана к формату "СНГ плюс" планируется принять в ближайшее время.