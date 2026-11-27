Али Асадов утвердил Устав археологического парка "Азых-Таглар"
- 27 ноября, 2026
- 15:44
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Утверждены основные направления деятельности Государственного заповедника "Азых-Тагларский археологический парк".
Как передает Report, в соответствии с Уставом, принятым на основании решения премьер-министра Али Асадова, определены следующие ключевые направления деятельности заповедника:
- Реализация государственного контроля в пределах территории заповедника;
- Обеспечение прогнозирования и планирования в рамках сферы деятельности заповедника, а также содействие его развитию;
- Проведение научных, исторических и культурных исследований памятников, находящихся на территории заповедника, организация их рационального использования и гарантия их сохранности;
- Поддержание объемно-планировочной структуры памятников на территории заповедника, обеспечение реставрационных работ, защита неприкосновенности и содействие использованию историко-архитектурных объектов;
- Надзор за выполнением консервационных, строительно-укрепительных, благоустроительных, реставрационных, реконструкционных и регенерационных мероприятий на объектах истории и культуры, размещенных на территории заповедника и в его охранной зоне;
- Вовлечение в рамках предоставленных полномочий в подготовку и воплощение государственных программ и концепций развития, касающихся сферы деятельности заповедника;
- иные направления, предусмотренные действующим законодательством.
Подчеркивается, что методология проведения научных исследований не должна вступать в противоречие с требованиями заповедного режима.