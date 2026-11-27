Утверждены основные направления деятельности Государственного заповедника "Азых-Тагларский археологический парк".

Как передает Report, в соответствии с Уставом, принятым на основании решения премьер-министра Али Асадова, определены следующие ключевые направления деятельности заповедника:

- Реализация государственного контроля в пределах территории заповедника;

- Обеспечение прогнозирования и планирования в рамках сферы деятельности заповедника, а также содействие его развитию;

- Проведение научных, исторических и культурных исследований памятников, находящихся на территории заповедника, организация их рационального использования и гарантия их сохранности;

- Поддержание объемно-планировочной структуры памятников на территории заповедника, обеспечение реставрационных работ, защита неприкосновенности и содействие использованию историко-архитектурных объектов;

- Надзор за выполнением консервационных, строительно-укрепительных, благоустроительных, реставрационных, реконструкционных и регенерационных мероприятий на объектах истории и культуры, размещенных на территории заповедника и в его охранной зоне;

- Вовлечение в рамках предоставленных полномочий в подготовку и воплощение государственных программ и концепций развития, касающихся сферы деятельности заповедника;

- иные направления, предусмотренные действующим законодательством.

Подчеркивается, что методология проведения научных исследований не должна вступать в противоречие с требованиями заповедного режима.